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Стало известно, кто занял нишу Samsung в России

«Ъ»: Samsung потерял лидерство на рынке телевизоров РФ, уступив китайскому Haier

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Евгений Биятов/РИА Новости

После девяти лет лидерства на российском рынке телевизоров южнокорейского Samsung он уступил первое место китайскому бренду Haier. По итогам января-сентября текущего года объем продаж телевизоров увеличился на 35-40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В тройке лидеров закрепились китайские производители. Эксперты полагают, что при сохранении санкций бренды, покинувшие российский рынок, рискуют окончательно его потерять. Как сообщили в IT-холдинге Fplus со ссылкой на собственные данные, китайский Haier занял первое место на российском рынке телевизоров, потеснив южнокорейский Samsung. За 9 месяцев 2023 года доля Haier составила 11,5% в натуральном выражении и 15,3% в денежном. В прошлом году бренд даже не входил в тройку лидеров, уточняет «Ъ».

Другие китайские компании Xiaomi и Hisense заняли второе и третье места по объемам продаж. Доля Samsung упала до 5,1% с 25,3% годом ранее. Также выросла доля телевизоров под собственными торговыми марками российских ретейлеров.

Общий объем продаж телевизоров в России с января по сентябрь текущего года составил 5,7 миллиона штук, что на 35% больше аналогичного периода прошлого года. В сети «М.Видео-Эльдорадо» подтверждают рост продаж на 40%, пишет издание.

После начала спецоперации ряд зарубежных компаний прекратил поставки в Россию, что привело к падению их доли и росту позиций российских торговых марок. Эксперты считают, что если политика Samsung не изменится, он может полностью уйти с российского рынка. В ближайшее время за лидерство будут бороться Haier и Hisense.

Недавно премьер Бельгии объяснил отказ от запрета на российские алмазы.

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