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США планируют новые санкции в отношении Китая

Axios: США объявят об ограничениях экспорта процессоров в Китай

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Global Look Press

Администрация президента США Джо Байдена планирует объявить о новых мерах контроля над чипами и оборудованием искусственного интеллекта, которые могут быть проданы Китаю. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

Вашингтон может объявить о новых ограничениях в начале следующей недели. Они расширят усилия Белого дома по предотвращению получения Китаем военного преимущества в области ИИ, пишет портал.

Минторг США намерен ограничить продажу чипов, «которые немного менее мощны, чем те, которые были в первоначальных рекомендациях, но при этом обладают расширенными возможностями». Меры контроля также ограничат экспорт оборудования, используемого для производства современных полупроводников.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что то, как Пекин и Вашингтон будут взаимодействовать друг с другом перед лицом вызовов, определит будущее человечества.

Ранее в Китаеоценили влияние санкций на торговлю с РФ.

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