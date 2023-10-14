Бизнесмены Шебекино рассказали о жизни под обстрелами

В связи с продолжающимися обстрелами со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) многие организации в приграничном городе Шебекино в Белгородской области находятся на грани закрытия или под угрозой консервации. Об этом пишет РБК.

Часть предпринимателей заявили, что не могут восстановить работу своих организаций, так как деньги, выделенные властями на восстановление после обстрелов, еще не дошли до адресатов.

Заместитель губернатора региона Дмитрий Гладский до этого заявил, что в области распределили немногим более 800 млн рублей, из которых 703 млн выделили в виде грантов, а оставшиеся деньги — на кредиты.

«Но этого, конечно, мало с учетом того, что обстрелы продолжаются. И реальный ущерб больше выделенных денег и льгот», — рассказал бизнес-омбудсмен Борис Титов.

Отмечается, что часть предпринимателей, чей бизнес пострадал от первой волны обстрелов, не смогла получить средства в полном объеме. Деньги для тех кто пострадал во вторую волну — весной 2023 года также не удалось отправить всем.

14 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что Вооруженные силы Украины за 13 октября обстреляли Белгородскую область около 120 раз.

Ранее Гладков сообщил об обстреле ВСУ двух сел в Белгородской области.