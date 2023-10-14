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В G20 призвали возобновить зерновую сделку, выполнив условия России

Парламенты стран G20 призвали продлить зерновую сделку с выполнением условий РФ

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Igor Tkachenko/Reuters

Председатели парламентов стран «Большой двадцатки» (G20) заявили о необходимости возобновить зерновую сделку, перед этим выполнив условия РФ о беспрепятственном экспорте российских удобрений и продовольствия. Соответствующий пункт включен в совместную декларацию по итогам девятого парламентского саммита организации в Индии, передает ТАСС.

В документе указано, что участники форума считают необходимым выполнение всех условий черноморской инициативы. В том числе это касается меморандума о взаимопонимании между Секретариатом ООН и РФ, касающегося поставок российских продуктов и удобрений на глобальный рынок.

«Мы призываем к полному, своевременному и эффективному выполнению <...> инициативы по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из украинских портов на Черном море, чтобы обеспечить немедленный и беспрепятственный импорт зерна, продовольствия, удобрений и их компонентов из России и с Украины», — говорится в заявлении.

Как подчеркнули участники саммита, международное сообщество должно пойти на такой шаг ради обеспечения продуктами питания наименее развитых стран. В первую очередь речь идет об африканских государствах, уточняется в декларации.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о важности зерновых коридоров для финансирования армии страны.

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