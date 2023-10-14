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Матвиенко сообщила об увеличении товарооборота России и Турции

Спикер СФ Матвиенко заявила, что товарооборот России и Турции превысил $60 млрд

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Depositphotos

Товарооборот между Россией и Турцией за год вырос до $60 млрд. Об этом сообщила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на встрече с председателем Великого национального собрания Турции Нуманом Куртулмушем в Нью-Дели, где проходит парламентский саммит G20, передает «Интерфакс».

«Взаимный товарооборот у нас существенно вырос и достиг показателя более $60 млрд», — сказала Матвиенко.

Россия удовлетворена высоким уровнем сотрудничества с Турцией, отметила сенатор и назвала главным и очень ощутимым направлением сотрудничества сферу энергетики, так, в Турции ведется строительство четырех энергоблоков АЭС «Аккую».

По ее словам, строительство АЭС идет по графику, крупнейший проект находится на контроле президента РФ Владимира Путина.

Москва и Анкара также обсуждают проект строительства газового хаба в Турции, добавила она.

Ранее в Турции заявили, что не помогают России обходить санкции.

Ранее МИД РФ сообщил о завершении переговоров по переработке 1 млн т зерна в Турции.

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