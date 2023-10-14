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На Украине сообщили о спаде экспортного потенциала портов

Вице-премьер заявил о снижении экспортного потенциала портов Украины на 40%

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Efrem Lukatsky/AP

Экспортный потенциал портов Украины в связи с окончанием действия зерновой сделки сократился на 40%, заявил заместитель премьер-министра по развитию общин, территорий и инфраструктуры страны Александр Кубраков. Об этом сообщило издание Klymenko Time.

«С момента выхода РФ из зернового соглашения снижение на 40% экспортного потенциала портов», — отметил украинский вице-премьер.

Известно, что действие зерновой сделки, заключенного в июле 2022 года соглашения о коридоре для судов с украинским зерном, прекратило действовать с 18 июля нынешнего года.

До этого стало известно, что экспорт зерна с Украины сократился в 2,3 раза. В сентябре объемы экспорта продолжили падать, снизившись на 10% по сравнению с августом, до 2 миллионов тонн. Годовой показатель сократился в 2,3 раза. Стоимость экспорта зерна также резко упала на 13% за месяц и в 2,8 раза за год, до 335,5 миллиона долларов.

Также премьер Украины Денис Шмыгаль подчеркивал, что Киеву нужны транзитные пути для экспорта зерна. В 2023 году Украина соберет на 10% больше урожая, чем в 2022-м.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.

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