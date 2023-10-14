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Власти Венгрии заявили, что довольны энергетическим сотрудничеством с Россией

Сийярто заявил, что Венгрия довольна энергетическим сотрудничеством с Россией

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AP

Венгрия довольна энергетическим сотрудничеством с Россией. Об этом заявил РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

«Мы довольны <...> особенно в области поставок газа. «Газпром» является нашим надежным партнером уже десятилетия, нам не на что жаловаться», — подчеркнул министр.

По его словам, Будапешт всегда получал объемы газа по контракту с Москвой вовремя. Нет необходимости что-то менять в документе, он соблюдается десятилетиями, добавил министр.

6 сентября Сийярто заявил, что Венгрия находится в зависимости от поставок нефти и газа из России, которым пока нет альтернативы.
Министр подчеркнул, что Венгрия зависит от российского природного газа, так как он обеспечивает функционирование страны и, если от него отказаться, неизвестно, что будет завтра. Если республика выйдет из соглашения с Россией о расширении атомной электростанции в Пакше, сложно будет заменить этот проект с сохранением его стоимости и графика, добавил чиновник.

Также дипломат напомнил, что венгерское правительство пытается диверсифицировать источники и маршруты доставки топлива, но эти усилия сдерживаются отсутствием в регионе трубопроводов необходимой мощности. Аналогичная ситуация сложилась с нефтью, 85% которой для своих нужд Венгрия получает из России по трубопроводу «Дружба» через территорию Украины, добавил Сийярто.

Ранее в Венгрии заявили о гарантиях поставок российского газа со стороны МИД РФ.

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