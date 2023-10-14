Украина получила только половину из обещанной международной финансовой помощи

За последние два года бюджет Украины получил 65 миллиардов долларов финансовой помощи, данная сумма в два раза меньше обещанной странами Запада. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинский Минфин.

Известно, что агентство изучило сайты правительств и финансовых ведомств недружественных РФ стран и международных организаций. Целью анализа стало определение масштабов финансовой помощи, изначально обещанной Киеву.

Учитывались только кредиты и гранты, так как правительственными гарантиями обеспечивается финансирование от Всемирного банка или других международных институтов.

При этом ассигнования на военные и гуманитарные нужды, а также финансирование общественных организаций в отчете не отображались.

Полученные сведения сравнивались с докладами Нацбанка и Минфина Украины о зачислениях от международных институтов.

На начало октября нынешнего года Украина получила от иностранных правительств, международных организаций и финансовых институтов 65 млрд американских долларов.

Однако украинской стороне хотели предоставить в два раза больше, порядка 137 млрд долларов, следует из анализа экспертов.

До этого в Белом доме подчеркивали, что денег в бюджете США хватит на поддержку и Украины, и Израиля.

Ранее глава МИД Украины Кулеба заявил, что не понимает, какие условия нужно выполнить Киеву для вступления в НАТО.