Эксперт спрогнозировал цены на российскую нефть на 2024 и 2025 годы

Среднегодовая цена на нефть российской марки Urals в 2024 году составит $70 за баррель, а в 2025 году — $75. Такой прогноз «Газете.Ru» дал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк.

»Россия придерживается позиции сокращения производства нефти в рамках ОПЕК+. Ожидаем, что из-за объективных причин — внешних ограничений, позиции в ОПЕК+ и необходимости крупных капиталовложений для поддержания уровня добычи и расходов на новую логистику — добыча нефти в России будет незначительно снижаться в ближайшие годы. При этом рентабельность нефтяной отрасли в 2023 году значительно превышает исторические уровни. Высокий уровень рентабельности сохранится», — отметил он.

По оценкам Миронюка, средний уровень добычи нефти в России в 2023 году составит 10,3 млн баррелей в сутки, в 2024 году — 9,8 млн баррелей в сутки, а в 2025 году — 10,2 млн баррелей в сутки.

По данным Минфина РФ, в сентябре средняя цена на нефть Urals повысилась до $83,08 против $50-60 в первом полугодии.

Вице-премьер России Александр Новак 3 октября заявил, что российская нефть торгуется по рыночной стоимости, а не по потолку цен в $60 за баррель. Последний отечественные компании не соблюдают. Российские власти изначально говорили, что потолок цен, установленный западными странами, работать не будет, напомнил Новак. Зато ограничения могут создать неудобства для потребителей и рынка энергетики, добавил он.

Министр финансов США Джанет Йеллен 30 сентября отметила, что потолок цен на российскую нефть «работает не так, как хотелось бы».

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что будет с ценами на нефть и газ к концу года.