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Экономист заявил о преимуществе России на нефтяном рынке

Экономист Сайкал: Россия и Саудовская Аравия взяли под контроль нефтяной рынок

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Максим Богодвид/РИА Новости

Профессор Австралийского национального университета Амин Сайкал в статье для австралийского журнала Strategist написал, что Саудовская Аравия совместно с Россией взяли под контроль цены на нефть.

«Два государства-нефтепроизводителя с разных концов политического спектра владеют ключами от цены на нефть: Россия и Саудовская Аравия», — написал он.

Профессор напомнил, что Москва и Эр-Рияд ради стабилизации нефтяного рынка добились снижения добычи в рамках картеля ОПЕК+.

Также он отметил, возможные хорошие отношения между президентом России Владимиром Путиным и Мухаммедом бен Салманом. По мнению эксперта, пока интересы России и Саудовской Аравии сходятся, цены на нефть не упадут, что приведет к «тяжелым временам» для потребителей топлива.

До этого вице-премьер России Александр Новак заявил, что дефицит топлива, который сейчас наблюдается в Европе, связан в том числе с введением западными странами потолка цен на российскую нефть.

Ранее стало известно, как долго нефть будет оставаться главным источником мировой энергии.

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