ОАЭ предоставили Палестине гуманитарную помощь на сумму $13 млн

Премьер-министр ОАЭ, правитель Дубая Мухаммед бен Рашид Аль Мактум распорядился выделить 50 миллионов дирхамов (более $13 млн) на оказание помощи палестинцам в секторе Газа. Об этом сообщил пресс-офис правительства Дубая в социальной сети Х.

«Премьер-министр и правитель Дубая Мухаммед бен Рашид Аль Мактум поручил предоставить гуманитарную помощь палестинскому народу на сумму 50 миллионов дирхамов», — уточнили в сообщении.

В пресс-офисе отметили, что средства перечислили через фонд «Глобальные инициативы Мухаммеда бен Рашида Аль Мактума». В сообщении подчеркнули, что финансовая поддержка предоставлена в рамках политики ОАЭ по оказанию срочной помощи нуждающимся во время кризисов.

10 октября стало известно, что президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян принял решение выделить Палестине 20 миллионов долларов в качестве гуманитарной помощи стране, в качестве посредников выступят агентства Организации объединенных наций.

Ранее премьер-министр Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.