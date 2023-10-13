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Wildberries отменит комиссию при оплате картами Visa и Mastercard

Wildberries отменит комиссию в размере 3% при оплате картами Visa и Mastercard

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Российский маркетплейс Wildberries решил отменить комиссию в размере 3% от стоимости заказа при его оплате картами Visa и Mastercar. Об этом РИА Новости сообщили в компании.

В маркетплейсе заявили, что такое решение было принято после совещания в Генеральной прокуратуре, в котором поучаствовали представители Wildberries, Банка России и Роспотребнадзора.

«Компания Wildberries приняла решение отменить реализацию механизма по взиманию дополнительной стоимости в случае прямой оплаты картами Visa и Mastercard», — сказано в сообщении.

В Wildberries указали, что маркетплейс также решил вернуть клиентам дополнительно удержанные денежные средства.

Как отмечается, во время рабочей встречи ее участники дополнительно обсудили систему работы с товаром ненадлежащего качества, а именно: плата за возврат таких товаров не взимается, при этом в случае отказа от товара надлежащего качества компания возвращает покупателю стоимость товара за исключением расходов на его обратную логистику.

Накануне сообщалось, что Генпрокуратура вызвала представителей Wildberries и банков из-за очередного обновления в правилах торговой площадки. В письме Генпрокуратура уведомила о начале проверок по факту публикаций в СМИ, связанных с введением в Wildberries дополнительных комиссий при покупке товаров, оплачиваемых с помощью Visa и MasterCard, а также с взиманием платы за возврат товаров. В Wildberries введение комиссий объяснили тем, что платежи обрабатывать напрямую не получается из-за введенных против РФ санкций. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее российский маркетплейс начал торговать автомобилями.

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