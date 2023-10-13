Цена нефти марки Brent достигла 90 долларов

Цена нефти марки Brent на лондонской бирже ICE достигла 90 долларов за баррель, сообщает ТАСС.

Цена достигла такого уровня впервые с 4 октября.

Ранее вице-премьер России Александр Новак в интервью на канале «Россия 1» заявил, что дефицит топлива, который сейчас наблюдается в Европе, связан в том числе с введением западными странами потолка цен на российскую нефть.

По его словам, российская нефть продолжает продаваться в дружественные страны, продается выше потолка. Он отметил, что введение потолка цен создало дополнительные сложности и трудности по организации поставок. Вице-премьер уверен, что в конечном итоге все привело к повышению цен на общую стоимость продукции, за которую платит потребитель, в первую очередь из Европы и США.

До этого президент России Владимир Путин заявил на пленарном заседании Российской энергетической недели, что страны Европы вовсе прекратили бы закупки газа из России по любым маршрутам, если считали бы нравственным вопросом приобретение российских энергоресурсов.

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель.