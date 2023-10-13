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Новак оценил возможность скорой отмены потолка цен на российскую нефть

Новак признался, что не верит в скорую отмену потолка цен на нефть из России

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Западные страны в ближайшее время не станут отменять ценовой потолок на нефть, поставляемую из РФ. Об этом в эфире радиостанции Business FM заявил заместитель российского премьер-министра Александр Новак.

В ходе программы ведущий отметил, что инициаторам ценового потолка неважна его эффективность. При этом он рассказал об отсутствии у него веры в снятие ограничений в обозримом будущем.

«Я тоже не верю», — сказал Новак.

Тем не менее он добавил, что Москва не признает условия ценового потолка на топливо. Более того, российские компании соблюдают соответствующий указ президента страны Владимира Путина.

Речь идет о документе, согласно которому в договорах о поставках нефти должны отсутствовать какие-либо упоминания о потолочной цене на топливо. По словам вице-премьера, сейчас за этим строго следит специальная комиссия и уполномоченные органы власти.

13 октября ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности РФ Игорь Юшков заявил, что к концу текущего года стоимость нефти эталонной марки Brent может приблизиться к отметке в $100 за баррель. Как сказал эксперт в комментарии для «Газеты.Ru», к декабрю цены вырастут из-за дефицита топлива на глобальном рынке.

Ранее Новак рассказал, как ослабление запрета на экспорт дизельного топлива влияет на его поставки за рубеж.

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