Российских экспортеров обязали продавать от 80% валютной выручки

С 16 октября некоторые российские экспортеры должны будут зачислять на счета в РФ не менее 80% валютной выручки, пояснили в аппарате правительства соответствующий указ президента.

«Постановлением правительства установлено, что начиная с 16 октября [2023 года] отдельные российские экспортеры в течение 60 дней с момента получения средств обязаны зачислять на свои счета в российских банках не менее 80% всей иностранной валюты, полученной в соответствии с условиями их экспортных контрактов», — сказано в публикации.

Также их обязали продавать на внутреннем рынке не менее 90% валютной выручки, которая была зачислена на российские счета. Это нужно будет делать в течение двух недель.

В аппарате правительства отметили, что экспортерам надо будет продавать не менее 50% от объема средств, которые были получены по каждому контракту, не более чем за 30 дней с момента их получения.

11 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о возврате обязательной продажи российскими экспортерами валютной выручки на шесть месяцев. В списке будут 43 компании, их назовет правительство. Отдельные компании также будут обязаны представлять в ЦБ и Росфинмониторинг планы-графики покупки и продажи валют на внутреннем рынке.

Путин рассчитывает, что подписанный им указ даст положительный эффект для колеблющегося курса рубля.

В пресс-службе Банка России заверили, что возврат обязательной продажи валютной выручки улучшит ситуацию с ликвидностью на рынке. Позднее глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что ограничение — временное и адресное.

Ранее финансист Дмитрий Бабин заявил, что решение Путина оказывает поддержку курсу рубля.