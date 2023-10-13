Путин объяснил, с чем связан текущий курс доллара

Президент России Владимир Путин во время саммита СНГ в Бишкеке заявил, что курс рубля к доллару не связан с какими-то проблемами в российской экономике. Его слова приводит ТАСС.

«Курс доллара не связан с какими-то проблемами в экономике. Ничего подобного нет», — заявил он.

По словам главы государства, российская экономика стабильна, наблюдаются и прогнозируются хорошие макроэкономические показатели. При этом курс доллара к рублю связан с валютным регулированием, от которого российские власти отказались.

Ранее эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин рассказал «Газете.Ru», что обязательная продажа валютной выручки российскими экспортерами в моменте оказывает курсу рубля психологическую поддержку, охлаждая спекулятивный спрос на иностранную валюту и стимулируя ее продажу участниками, которые не подпадают под это требование. Обязательная продажа выручки пока вряд ли может оказывать непосредственную поддержку курсу рубля, отметил он.

Ранее аналитик Буйволов спрогнозировал курс доллара на следующую неделю.