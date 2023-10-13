Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Путин назвал удобный для бюджета России курс доллара

Путин: для бюджета России нужен курс американского доллара чуть пониже текущего

Государственному бюджету РФ был бы удобен курс американского доллара «чуть пониже» того, который держится сейчас. Об этом рассказал российский президент Владимир Путин, передает ТАСС.

Он сделал соответствующее заявление во время пресс-конференции по итогам визита в Киргизию. При этом глава государства уточил, что именно по этой причине подписал указ об обязательной продаже выручки в иностранной валюте.

«Для бюджета нам курс нужен чуть-чуть пониже», — отметил Путин.

По данным Центрального банка России, 13 октября курс доллара составил 97,3 рубля. Евро, в свою очередь, торгуется по курсу 102,5 рубля.

11 октября пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент подписал указ о валютной выручке. Согласно документу, некоторые российские экспортеры будут обязаны зачислять на свои банковские счета заработанную иностранную валюту и продавать ее на внутреннем рынке страны.

Как сказал представитель главы государства, также указ утверждает перечень таких компаний. При этом он подчеркнул, что объем подлежащей продаже выручки будет устанавливать кабинет министров РФ.

Ранее в Кремле заявили, что публикация указа о валютной выручке в открытых источниках не планируется.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий