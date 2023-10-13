Путин назвал удобный для бюджета России курс доллара

Государственному бюджету РФ был бы удобен курс американского доллара «чуть пониже» того, который держится сейчас. Об этом рассказал российский президент Владимир Путин, передает ТАСС.

Он сделал соответствующее заявление во время пресс-конференции по итогам визита в Киргизию. При этом глава государства уточил, что именно по этой причине подписал указ об обязательной продаже выручки в иностранной валюте.

«Для бюджета нам курс нужен чуть-чуть пониже», — отметил Путин.

По данным Центрального банка России, 13 октября курс доллара составил 97,3 рубля. Евро, в свою очередь, торгуется по курсу 102,5 рубля.

11 октября пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент подписал указ о валютной выручке. Согласно документу, некоторые российские экспортеры будут обязаны зачислять на свои банковские счета заработанную иностранную валюту и продавать ее на внутреннем рынке страны.

Как сказал представитель главы государства, также указ утверждает перечень таких компаний. При этом он подчеркнул, что объем подлежащей продаже выручки будет устанавливать кабинет министров РФ.

Ранее в Кремле заявили, что публикация указа о валютной выручке в открытых источниках не планируется.