Финансист рассказал о возможных негативных последствиях ограничения ЦБ на выдачу кредитов

Снижение уровня одобрения кредитов в России, которое последует за новыми требованиями Банка России, вступившими в силу 1 октября, может негативно отразиться как в целом на рынке, так и на населении. Об этом в своем материале «Кредитовать нельзя отказывать», опубликованном в «Московском комсомольце», заявил экономист Андрей Бархота.

Финансовый эксперт отмечает, что 2/3 населения России находятся в зоне высокой долговой нагрузки, значительная часть вновь выдаваемых потребительских кредитов идет на обслуживание ранее взятых долгов и закрытие кассовых разрывов.

«Новые запреты и рестрикции усугубляют положение самых необеспеченных слоев общества, вгоняя их в безысходное положение, ведь речь идет не только и не сколько о росте стоимости новых заимствований, сколько о снижении уровня одобрения потребительских кредитов и объективном падении их доступности для населения», — считает экономист.

Бархота полагает, что последствия новых ограничений могут быть весьма драматичными и социально чувствительными. Он не исключает, что не менее 70% заемщиков, получивших отказ в банке, отправятся к кредитным брокерам и микрофинансовым организациям за получением финансирования на любых условиях.

Кроме того, по его мнению, макропруденциальные новации Банка России создадут условия «для ренессанса ростовщичества и ломбардного кредитования».

«На фоне безвыходности ситуации неизбежен рост объемов обращений за признанием индивидуального банкротства», — добавляет эксперт.

Бархота подчеркивает, что сложное финансовое положение в большинстве случаев возникает не из-за расточительности или безответственности, а по причине довольно низких доходов населения.

Эксперт убежден, что для разрешения критических проблем необходимо кардинальное изменение взгляда на ситуацию.

«Не пора ли рассматривать граждан с высокой долговой нагрузкой не как нарушителей режима финансовой стабильности, а как соотечественников, попавших в трудные жизненные условия? Ведь ограничения для выдачи новых кредитов напоминают своего рода финансовую эвтаназию для заемщиков с высоким уровнем долговой нагрузки», — заявляет автор материала.

Напомним, с 1 октября Центробанк ужесточил условия для заемщиков с высокой долговой нагрузкой. Иными словами, закредитованным гражданам стало сложнее получить новый кредит.