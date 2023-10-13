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Новак заявил, что нужно изучить предложение Ирана о создании газового хаба

Новак: «Газпром» может принять участие в строительстве газового хаба в Иране

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РИА Новости

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что Россия всесторонне изучит проект создания газового хаба в Иране. Об этом он заявил в интервью RT Arabic.

«Я думаю, что наша компания «Газпром» изучит этот вопрос, и если это действительно реально и потенциально хороший проект, то, конечно, он будет в нем участвовать», — сказал он.

Он подчеркнул, что «надо проект оценить и изучить».

Также вице-премьер России Александр Новак сообщил, что Москва подготовила и направила Турции дорожную карту по созданию газового хаба. Он отметил, что турецкая сторона в настоящее время рассматривает эту дорожную карту.

До этого российский лидер Владимир Путин заявил, что проект газового хаба на территории Турции предполагает создание электронной площадки торговли топливом в Европе. Он отметил, что в реализации данной инициативы заинтересованы все страны.

Ранее стало известно о планах РФ и Турции активизировать работу по созданию газового хаба.

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