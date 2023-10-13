В России увеличили минимальные продажи бензина и дизеля на бирже

Министерство юстиции РФ зарегистрировало изменения в совместный приказ Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и Министерства энергетики России о минимальных нормативах продаж топлива на бирже. Об этом сообщает «Российская газета».

Согласно изменениям, доля продаж бензина вырастет с 13 до 15%, а дизельного топлива — с 9,5 до 12,5%.

В пресс-службе ФАС отметили, что такая мера позволит стабилизировать цены на топливо в России и сформировать дополнительный объем предложения на бирже.

«Также изменения позволят увеличить <...> долю сделок, которые заключаются на конкурентных условиях», — сообщили в ведомстве.

21 сентября правительство РФ ввело запрет на экспорт бензина и дизеля. С 6 октября был скорректирован демпфер и повышены требования к продаже нефтепродуктов на бирже. В итоге стоимость топлива обвалилась с рекордных значений почти на 30%. По мнению независимого эксперта Константина Церазова, после принятых Кабмином мер по стабилизации российского топливного рынка главным маркером стоимости бензина и дизеля может стать курс рубля.

Ранее ФАС возбудила первые дела против топливных компаний из-за цен на бензин.