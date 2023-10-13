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Курс рубля резко укрепился к доллару, евро и юаню

Курс доллара на Мосбирже упал ниже 97 рублей, евро — ниже 102,2 рубля

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Курс рубля на торгах Мосбиржи в пятницу продолжил уверенно укрепляться по отношению к доллару, евро и юаню. Это следует из данных торговой площадки.

По данным на 12:30 мск, курс доллара по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов упал на 0,49% и составил 96,94 рубля, евро — на 0,61% до 102,19 рубля, юаня — на 0,4% до 13,247 рубля.

К 12:37 мск курс доллара замедлил падение до 0,36% и находился на отметке 97,07 рубля. Курс евро потерял 0,5% и достиг
102,29 рубля. Юань торговался на уровне 13,258 рубля (-0,3%).

На следующей неделе курс доллара составит 95-99 рублей, спрогнозировал в беседе с «Газетой.Ru» аналитик «БКС Мир инвестиций» Денис Буйволов.

Курс рубля начал укрепляться после того, как президент России Владимир Путин в среду ввел обязательную продажу валютной выручки для части экспортеров. Указ затрагивает 43 группы российских экспортеров, которые относятся к отраслям топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, лесной и химической промышленности, зерновому производству.

Что будет с курсом рубля после указа Путина о продаже валютной выручки — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России исключили укрепление курса рубля до 60 рублей за доллар.

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