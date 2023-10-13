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Инвестстратег спрогнозировал нефтяные цены на следующей неделе

Инвестстратег Бахтин: баррель Brent на следующей неделе будет стоить около $90

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Kin Cheung/AP

На следующей неделе котировки нефти могут продолжить движение в район $90 за баррель эталонной североморской марки Brent. Такой прогноз «Газете.Ru» дал инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.

«Может увеличиваться геополитическая премия, связанная с набирающим ход арабо-израильским конфликтом. Да и фундаментально, если исходить из опубликованных на днях отчетов Организации стран-экспортеров нефти и Международного энергетического агентства, в четвертом квартале на мировом рынке ожидается дефицит и снижение запасов. Значит, ждать обвала цен на топливо не приходится», — отметил он.

По его словам, традиционно инвесторы в «черное золото» также продолжат следить за ключевой статистикой крупнейшего нефтяного импортера – Китая. 18 октября выйдут данные по ВВП и промпроизводству страны.

«Динамика глобального курса доллара, который продолжает курсировать вблизи годовых максимумов, может продолжить давить на сырьевые котировки – последняя статистика, в том числе по потребительской инфляции в США, указывает на возможность еще одного повышения процентных ставок Федеральной резервной системы США», — сказал Бахтин.

Акции нефтегазового сектора продолжат быть бенефициаром слабости курса рубля, который вряд ли сильно укрепится к доллару в ближайшем будущем, считает эксперт.

«При этом среднесрочные прогнозы по ценам на энергоносители умеренно позитивны. При такой конъюнктуре представители нефтегаза могут смотреться лучше рынка», — заключил инвестстратег.

На момент написания заметки цена барреля Brent на лондонской бирже ICE составляет $88,69 (+4,34% к уровню открытия торгов).

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что будет с ценами на нефть и газ к концу года.

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