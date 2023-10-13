Путин охарактеризовал ситуацию в экономике России как устойчивую

Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в экономике страны сейчас устойчивая, рост ВВП по итогам года может составить около 3%, передает ТАСС.

По словам главы государства, в России укрепляются базовые, фундаментальные условия для развития наших отношений со странами Содружества Независимых Государств (СНГ).

Президент уточнил, что прежде всего имеет ввиду состояние российской экономики на сегодняшней день.

«Хотели бы, конечно, еще большего, но в целом ситуация у нас достаточно устойчивая», — сказал Путин.

13 октября Путин прибыл на заседание Совета глав государств СНГ, которое проходит в государственной резиденции «Ала-Арча» в Бишкеке.

11 октября Путин заявлял, что Россия практически полностью нашла альтернативу европейскому газовому рынку. По его словам, объемы поставок пока меньше, чем в Европу, но они будут расти по мере роста экономики этих стран.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».