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Цены на газ в Европе обновили рекорд

Цены на газ в Европе превысили $600 за тысячу кубометров впервые с 10 марта

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Shutterstock

Биржевые цены на газ в Европе выросли почти на 5% и превысили $600 за тысячу кубометров впервые с 10 марта. Это следует из данных лондонской биржи ICE.

12 октября цены на газ в Европе поднимались до $580 за тысячу кубометров.

Доктор экономических наук, профессор кафедры государственного и муниципального управления Финансового университета при Правительстве РФ Юрий Шедько объяснил «Газете.Ru», что скачки цен на газ были вызваны прекращением добычи на Гронингенском месторождении в Нидерландах с 1 октября 2023 года, запланированными забастовками на СПГ-заводах в Австралии, а также остановкой добычи на месторождении Tamar в Израиле и утечкой газа на трубопроводе Balticconnector в Балтийском море. По словам экономиста, эти факторы будут влиять на стоимость газа не только до конца этого года, но и в первые месяцы следующего года.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков рассказал, что сейчас объемы поставок газа из России в Европу существенно меньше, чем в 2021 году — 20-25 млрд кубометров (оценка на 2023 год) против 160 млрд кубометров в 2021 году.

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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