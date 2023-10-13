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В проект бюджета РФ заложили зарубежные кредиты на 1,4 трлн рублей

Россия планирует выдать другим странам кредиты на 1,4 трлн рублей до 2026 года

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Shutterstock

Россия за три ближайших года выдаст кредиты другим странам на 1,4 трлн руб. (эквивалентно $15,6 млрд). Об этом говорится в проекте закона о бюджете на 2024–2026 годы, пишет РБК.

Так, в следующем году на эти цели выделят 468,5 млрд рублей, в 2025 году — 473,7 млрд, а в 2026 году — до 479,9 млрд рублей. В среднем речь идет о $5,2 млрд.

Как указало Министерство финансов Российской Федерации в пояснительной записке к законопроекту, такой объем средств требуется для выполнения страной обязательств по межправительственным соглашениям, завершения текущих проектов и финансовой поддержки экспорта в тех отраслях экономики, где сохраняется высокий уровень конкурентоспособности отечественных товаров.

При этом в Минфине ожидают, что в течение трех лет стране вернут кредиты на сумму в 99,3 млрд рублей ($1,1 млрд). В прежних документах указывалось, что министерство планировало получить в 2024 году 173,2 млрд рублей.

Ранее в проекте бюджета РФ резко упали расходы на социалку и экономику.

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