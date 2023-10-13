Представитель России заявил о дисбалансах на сырьевых площадках от санкций США

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что санкции со стороны США против Москвы вызывают дисбалансы на сырьевых рынках. В глобальном хозяйстве существует хрупкое положение, и действия США вызывают недоумение, подчеркнул дипломат. Об этом пишет РИА Новости.

Дипломат отметил, что американская сторона игнорирует принципы свободной торговли, разрушая правила, которые были установлены годами. Он также считает, что США используют лозунги о свободной торговле для продвижения своих интересов в бизнесе. По мнению Антонова, когда американцы не могут конкурировать честно или осознают неудачу своей ограничительной стратегии, они прибегают ко всем возможным вмешательствам в функционирование рынков.

Ранее стало известно, что товарооборот между Россией и Индией по итогам 2022 года вырос в 2,5 раза и превысил $35 млрд. Такая ситуация произошла, в частности, благодаря росту поставок энергоносителей и минеральных удобрений. В свою очередь, индийские производители наращивают поставки своей продукции.

Ранее в Европарламенте заговорили о санкциях против Азербайджана из-за нападения на Карабах.