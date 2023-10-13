Посол России прокомментировал очередные санкции США

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов считает, что Соединенные Штаты нарушают правила и принципы многосторонней торговли, сообщает ТАСС.

«Поражает маниакальное стремление, с которым здесь пытаются наказать нашу страну. Разрушаются выстраиваемые годами правила и принципы многосторонней торговли», — заявил Антонов.

По его словам, для США слова и лозунги о «свободном рынке» давно превратились в пустой звук или инструмент для навязывания и продвижения интересов американского бизнеса через навязывание невыгодных коммерческих условий и грабеж развивающихся стран.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США до сих пор не ратифицировали Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), что вынуждает Россию предпринять шаги для восстановления равновесия.

Как напомнил глава российской дипмиссии, Россия ратифицировала данный договор еще в 2000 году. США подписали его 24 сентября 1996-го, но так и не ратифицировали.

Ранее госсекретарь США заявил, что Россия и Китай сейчас представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете.