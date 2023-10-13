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Субсидирование авиакомпаний за выполненные полеты может быть продолжено

Минтранс: субсидирование авиакомпаний за выполненные полеты могут продлить

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Shutterstock

Субсидирование авиакомпаний за выполненный пассажирооборот может быть пролонгировано. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства транспорта России, пишет ТАСС.

Согласно информации транспортного ведомства, вопрос продления данной меры поддержки будет разрешен исходя из финансово-экономического состояния авиаперевозчиков.

В сентябре правительство Российской Федерации продлило действие программы субсидирования кредитов, которые берут лизинговые компании для закупки отечественных самолетов. На эти цели в бюджете в ближайшие три года предусмотрено более 30 млрд рублей.

До этого Министерство транспорта РФ разработало поправки в правила предоставления субсидий авиакомпаниям на региональные рейсы в облет Москвы. В соответствии с предложенными изменениями, российским авиакомпаниям могут запретить продавать дополнительные услуги на внутренних рейсах, которые субсидируются государством. Эти услуги включают страховку, выбор места в салоне, оплату дополнительного багажа, еды и других опций.

Ранее в Минтрансе России оценили рост стоимости авиабилетов в стране.

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