Вице-премьер России объяснил, как влияет ослабление запрета на экспорт дизтоплива

Вице-премьер Российской Федерации Александр Новак заявил, что ослабление запрета на экспорт дизельного топлива позволяет России поставлять за рубеж примерно две трети от его прежнего объема. Об он рассказал в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, экспорт дизельного топлива осуществляется через морские порты, в которые его доставляют трубопроводным транспортом. Так поставляются две трети от общего экспорта дизтоплива, по которому было принято решение возобновить экспорт.

До этого Новак заявил, что дефицит топлива, который сейчас наблюдается в Европе, связан в том числе с введением западными странами потолка цен на российскую нефть.

По его словам, российская нефть продолжает продаваться в дружественные страны, продается выше потолка.

До этого президент России Владимир Путин заявил на пленарном заседании Российской энергетической недели, что страны Европы вовсе прекратили бы закупки газа из России по любым маршрутам, если считали бы нравственным вопросом приобретение российских энергоресурсов.

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель.