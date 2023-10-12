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В России связали дефицит топлива в ЕС с введением потолка цен на нефть из РФ

Новак: дефицит топлива в ЕС связан с введением потолка цен на нефть из РФ

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Александр Астафьев/РИА Новости

Вице-премьер России Александр Новак в интервью на канале «Россия 1» заявил, что дефицит топлива, который сейчас наблюдается в Европе, связан в том числе с введением западными странами потолка цен на российскую нефть.

По его словам, российская нефть продолжает продаваться в дружественные страны, продается выше потолка. Он отметил, что введение потолка цен создало дополнительные сложности и трудности по организации поставок. Вице-премьер уверен, что в конечном итоге все привело к повышению цен на общую стоимость продукции, за которую платит потребитель, в первую очередь из Европы и США.

«Те, кто ввел потолок цен, они и платят более дорогую цену. Поэтому [мы видим] цены, практически максимально рекордные на дизельное топливо в той же Европе. И сегодня Европа испытывает дефицит дизельного топлива», — сказал Новак.

До этого президент России Владимир Путин заявил на пленарном заседании Российской энергетической недели, что страны Европы вовсе прекратили бы закупки газа из России по любым маршрутам, если считали бы нравственным вопросом приобретение российских энергоресурсов.

Ранее стало известно, как долго нефть будет оставаться главным источником мировой энергии.

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