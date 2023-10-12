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Путин поручил установить ответственность для бизнеса за вредные выбросы

Путин поручил установить штрафы для бизнеса за превышение квот по выбросам

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Павел Бедняков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин дал поручение установить административную ответственность за несоблюдение установленных квот на выбросы вредных веществ в атмосферу. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что за нарушения требований могут быть введены оборотные штрафы.

«В период осенней сессии 2023 года обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих административную ответственность для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», — говорится в тексте поручения президента.

Ранее Путин поручил повысить уровень роботизации в государственных корпорациях. Глава государства поручил кабмину в срок до 1 марта 2024 года принять «решения, направленные на установление обязательных требований по повышению уровня роботизации» в госкорпорациях, компаниях с государственным участием и в их аффилированных организациях.

Ранее ученые ВШЭ пришли к выводу, что почти вся промышленность в РФ испытывает высокую кадровую уязвимость.

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