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Минфин США опубликовал инструкции по нефтяному эмбарго

В США распространили инструкции по соблюдению лимита цен на российскую нефть

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Global Look Press

В США появились новые рекомендации для обеспечения соблюдения другими странами ограничений на поставки российской нефти и нефтепродуктов. Документ опубликован Минфином США от имени западной «коалиции».

В рекомендациях говорится о «возросших рисках» при морской транспортировке российских нефтепродуктов. Также Запад предупреждает частный сектор о возможных санкциях за нарушение ограничений. Западные страны призывают сообщать им о подозрительных судах и проявлять осторожность при заключении сделок. С декабря 2022 года действует запрет ЕС на морской импорт российской нефти. Также G7, ЕС и Австралия ввели потолок цены в $60 за баррель. С февраля аналогично ограничили поставки нефтепродуктов.

Россия заявляла, что не будет поставлять нефть странам, которые ограничивают ее стоимость. Такие меры Москва считает незаконными.

В начале недели стало известно, что США готовят ужесточение санкций против российской нефти.

Ранее МВФ отметил стабильный экспорт российской нефти.

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