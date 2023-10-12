Глава минэнерго Украины предупредил о новых блэкаутах зимой

Герман Галущенко/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что грядущей зимой возможны новые длительные отключения электроэнергии. Об этом пишет «Страна.ua».

«Если будут массированные удары, которые действительно нанесут существенный ущерб энергосистеме, — возможны блэкауты», — заявил он.

По его словам, энергетики готовятся к тому, чтобы восстанавливать инфраструктуру в максимально сжатые сроки.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль до этого заявлял, что предстоящая зима будет сложной для энергосистемы страны.

12 октября сообщалось, что 487 населенных пунктов Украины остаются без электричества. По информации «Укрэнерго», населенные пункты остаются без электричества из-за боевых действий и по иным причинам. Новые повреждения электросетей были зафиксированы в Днепропетровской, Одесской, Харьковской областях Украины и в подконтрольной Киеву части Херсонской области.

С 10 октября 2022 года российские Вооруженные силы наносят удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины и на всей территории страны.

Ранее на Украине оценили последствия в случае взрыва на Запорожской АЭС.