США предложили Финляндии помощь при расследовании утечки на Balticconnector

Вашингтон предложил Хельсинки помощь при расследовании повреждения финско-эстонского газопровода Balticconnector. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал министр обороны США Ллойд Остин, передает РИА Новости.

По словам главы Пентагона, американские власти поддерживают контакт с Финляндией и Эстонией по вопросу утечки на трубопроводе. При этом он подчеркнул, что не намерен спекулировать на тему причастности того или иного государства к произошедшему.

«Могу сказать, что мы предложили помощь Финляндии — все, что им нужно для проведения расследования», — отметил Остин.

8 октября работа газопровода Balticconnector была приостановлена из-за утечки. Спустя два дня финский президент Саули Ниинистё заявил, что повреждение объекта могло произойти из-за внешнего воздействия.

Как сказал глава государства, точная причина утечки пока остается неизвестной. Тем не менее он уточнил, что Хельсинки намерены провести расследование при поддержке НАТО.

12 октября министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что предварительные результаты расследования ситуации на газопроводе вызывают беспокойство. По его словам, союзникам следует обсудить детали ЧП в спокойной обстановке. Однако никаких подробностей глава ведомства приводить не стал.

Ранее стали известны сроки возобновления работы газопровода Balticconnector.