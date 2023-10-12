В Евросоюзе заявили о беспокойстве из-за торгового дисбаланса с КНР

Европейский союз (ЕС) сильно обеспокоен из-за торгового дисбаланса в отношениях с Китаем. Об этом в интервью для газеты South China Morning Post сообщил глава внешнеполитической службы регионального содружества Жозеп Боррель.

По словам дипломата, торговый дисбаланс между странами ЕС и КНР быстро растет. При этом одной из причин данной ситуации является невыгодное конкурентное положение европейских государств и Пекина, однако только этим проблема не ограничивается.

«Это связано с постоянными проблемами доступа к рынкам, с которыми сталкиваются европейские фирмы в Китае», — уточнил Боррель.

Представитель Брюсселя добавил, что в скором времени европейские предприятия могут просто покинуть китайский рынок. Такое произойдет, если перечисленные им препятствия для ведения бизнеса не будут устранены.

В то же время дипломат подчеркнул, что его высказывания не являются частью какой-либо политической стратегии содружества по «отделению от КНР».

Также в ходе интервью глава внешнеполитической службы отметил, что ЕС недоволен позицией китайских властей по конфликту на Украине. Он сравнил Пекин с человеком, который наблюдает за залезшей в курятник лисой и ничего не делает.

Ранее в Европейской комиссии (ЕК) заявили о начале антидемпингового расследования в отношении китайских электрокаров.