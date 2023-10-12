«Траст» продал два сельскохозяйственных актива

Банк непрофильных активов «Траст» закрыл сделки по продаже двух сельскохозяйственных активов: птицефабрики «Комсомольская» (Пермский край) и Родниковского свинокомплекса (Челябинская область), сообщает пресс-служба банка.

Покупателем стало «Управление агроактивами».

Родниковский свинокомплекс является производителем свинины на Урале. Производственные мощности предприятия составляют 25 тысяч тонн мяса в год. Посадочная численность поголовья — 105 тысяч свиней.

Птицефабрика «Комсомольская» — производитель полного цикла. Включает комбикормовое производство, инкубаторы, цеха выращивания ремонтного молодняка и промышленного содержания кур-несушек, цеха сортировки и упаковки яйца.

Производственные мощности птицефабрики составляют 650 млн штук товарного яйца в год, которые обеспечивают 2,8 млн голов кур-несушек.

Продукция птицефабрики под брендом «Здоровая ферма» продается в 20 субъектах, 90% продаж приходится на крупнейшие федеральные сети.