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США ввели санкции за нарушение ценовых ограничений по продаже нефти РФ

Минфин: США ввели санкции против компаний и судов за нарушение по продаже нефти

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Shutterstock

Американские власти ввели рестрикции против двух компаний за нарушение установленных ограничений, касающихся продажи российской нефти. Об этом говорится в заявлениях Минфина США.

Уточняется, что речь идет о базирующейся компании Lumber Marine SA, которая базируется в ОАЭ, и турецкой Ice Pearl Navigation Corp.

11 октября в Бельгии рассказали о возможном введении новых антироссийских санкций. По словам премьер-министра Бельгии Александра де Кроо, Европейский Союз и G7 сейчас «близки» к созданию системы, позволяющей вводить рестрикции против российских алмазов. Он подчеркнул, что самым оптимальным способом реализовать поставленную задачу станет внедрение системы отслеживания происхождения драгоценных камней.

Накануне газеты The New York Times написала, что экономика России оказалась устойчивой, несмотря на суровые санкции. Экономический обозреватель издания Патрисия Коэн подчеркнула, что с тех пор, как Россия начала военную операцию на Украине в феврале 2022 года, ее экономике пришлось «адаптироваться к драматическим изменениям с поразительной скоростью».

Ранее Минфин США расширил санкции против России.

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