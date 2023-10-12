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ЦБ намерен снижать ставку при замедлении инфляции

Первый зампред ЦБ: регулятор будет понижать ставку по мере снижения инфляции

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Depositphotos

Банк России предпримет все усилия для снижения ключевой ставки по мере стабильного замедления инфляции, Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление первого зампреда ЦБ Владимира Чистюхина.

По его словам, регулятор будет готов понизить ставку. «По мере стабильного снижения инфляции, инфляционных ожиданий, мы предпримем все усилия, чтобы ставка ключевая снижалась», — отметил Чистюхин. По словам спикера, это, в свою очередь, повлияет на снижение кредитных ставок в банках.

В конце прошлой недели другой заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин отметил, что по состоянию на 2 октября 2023 года инфляция в РФ составила 5,9%. При этом регулятор предполагает, что инфляция к концу года может разогнаться до 6-7%.По его словам, для возвращения инфляции к целевому уровню в следующем году потребуется сохранять жесткость ДКП. В настоящее время ключевая ставка ЦБ составляет 13% годовых. Последнее повышение на 1 процентный пункт произошло 15 сентября. До этого регулятор последовательно повышал ставку с 8% годовых.

Ранее Решетников оценил последствия высокой ключевой ставки ЦБ РФ.

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