Сотрудники Сбера разоблачили действующих по новой схеме мошенников

В Сбербанке рассказали о предотвращении крупного мошенничества по новой схеме в отношении клиента и предупредили россиян, что теперь злоумышленники начали звонить потенциальным жертвам якобы от имени их начальников и подключать к разговору лжекуратора из спецслужб, который предупредил об угрозе перевода с банковского счета в пользу СБУ. Об этом сообщили РИА «Новости».

Как уточнили в пресс-службе Сбербанка, клиент обратился в банк, чтобы срочно закрыть все вклады с потерей процентов. Общая сумма вкладов составляла 12 млн рублей. Эта операция для клиента являлась нехарактерной, сама же она при общении нервничала, что вызвало подозрение у клиентского менеджера СберПервого, которая проявила бдительность и подключила службу безопасности банка.

После общения с сотрудниками банка клиент осознала, что находится под влиянием мошенников. Таким образом удалось предотвратить преступление на сумму 12 млн рублей.

В Сбере уточнили, что злоумышленники применили следующий сценарий: они нашли в интернете место работы жертвы, создали в Telegram фейковый аккаунт руководителя ее организации и позвонили от его имени. Лжеруководитель сообщил, что находится в ФСБ и подключил к общению «куратора от ФСБ». После лжекуратор сообщил жертве, что ее денежные средства в опасности, их нужно снять со счета в банке и разместить на «безопасном счете».

Напомним, что ранее Сбер сообщил о спасении принадлежащих клиенту рекордных 160 млн рублей благодаря бдительности клиентского менеджера сервиса премиального обслуживания «СберПервый» и сотрудникам службы безопасности Сбербанка.

Зампред Сбера Станислав Кузнецов, комментируя ситуацию, отмечал, что сотрудники отделений Сбербанка владеют всеми необходимыми инструкциями.

«Сотрудники на регулярной основе проходят специальное обучение, чтобы эффективно выявлять признаки того, что клиент находится под воздействием третьих лиц. Каждый день мы спасаем средства наших клиентов от мошенников благодаря нашей антифрод-платформе и неравнодушию сотрудников, работающих в офисах», – добавил Кузнецов.