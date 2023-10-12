Набиуллина рассказала о трансформации экономики РФ

Глава Центрального Банка Эльвира Набиуллина заявила, что трансформация российской экономики не должна происходить за счет доходов граждан. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Набиуллиной, для трансформации экономики России не следует пренебрегать инфляцией.

«Структурную перестройку мы проводим, но мы должны понимать, что это должно быть не за счет обесценения доходов граждан, наших обычных людей, поэтому и денежно-кредитную политику мы с этой точки зрения настраиваем», — сказала Набиуллина.

Ранее заместитель председателя Центрального Банка Алексей Заботкин заявил, что показатель годовой инфляции в России на 2 октября составил 5,9%.

До этого Набиуллина на Международном финансовом конгрессе предложила повысить сумму страхового возмещения по долгосрочным вкладам. Также Набиуллина считает, что банки по длинным вкладам должны платить меньше взносов в фонд страхования вкладов.

Ранее Центробанк РФ поднял ключевую ставку до 13%.