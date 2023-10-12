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Греф оценил влияние указа о продаже валютной выручки на курс рубля

Греф: обязательная продажа валюты не сильно повлияет на курс рубля

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Виталий Аньков/РИА «Новости»

Обязательная продажа валютной выручки экспортерами вряд ли фундаментально скажется на курсе рубля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы Сбербанка Германа Грефа.

По его словам, курс определяется в первую очередь рыночными факторами. Данная мера лишь незначительно укрепит рубль и ускорит возврат курса к фундаментальным значениям. Греф ожидает постепенной стабилизации курса около отметки 90 рублей за доллар. При сохранении экспортных параметров возможно дальнейшее укрепление, отметил он.

«В целом мы ожидаем стабилизацию курса постепенную и снижение курса доллара на этом этапе где-то в районе 90 рублей за доллар. В дальнейшем, если параметры наших экспортных товаров останутся теми же, скорее всего, возможно еще некоторое укрепление. Нормальный сегодня фундаментальный курс — 85-90 рублей за доллар»,— уточнил Греф.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ о введении обязательной продажи валюты для 43 групп компаний на шесть месяцев. Также для отдельных фирм вводится представление планов покупки валюты и назначаются представители Росфинмониторинга.

Ранее ЦБ назвал факторы, мешающие укреплению рубля.

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