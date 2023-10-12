«Аэрофлот» завершил страховое урегулирование по четырем самолетам

«Аэрофлот» завершил процесс страхового урегулирования по самолетам с ирландским лизингодателем CDB Aviation. Об этом сообщили на сайте авиакомпании.

«ПАО «Аэрофлот» завершило процесс урегулирования отношений с лизингодателем CDB Aviation (Ирландия) по четырем воздушным судам», — уточнили в сообщении.

Отмечается, что лизингодатель прекратил свои требования как по страховым полисам, так и по договорам лизинга. Право собственности на лайнеры получила страховая компания «НСК». Она и компенсировала сумму урегулирования.

В начале октября стало известно, что «Аэрофлот» завершил страховое урегулирование по 17 самолетам с ирландским лизингодателем SMBC Aviation Capital.

В апреле «Аэрофлот» впервые в истории отправил свой самолет на ремонт в Иран. В Тегеран прилетел широкофюзеляжный лайнер Airbus A330-300, который обслужат специалисты крупнейшего иранского перевозчика Mahan Air.

Ранее стало известно, что «Аэрофлот» вернет рейсы из Москвы в Якутск.