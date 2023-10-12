Россия получила максимальную с 2022 года выручку от нефти

Россия в сентябре увеличила экспорт нефти до 7,6 млн баррелей в сутки по сравнению с 7,14 млн баррелей в августе и получила максимальную с июля 2022 года выручку в размере $18,8 млрд. Об этом говорится в ежемесячном докладе Международного энергетического агентство (МЭА).

По данным агентства, доходы от экспорта нефти выросли на $1,5 млрд, а от поставок нефтепродуктов — на $0,3 млрд. В целом выручка осталась на $2,6 млрд ниже уровня прошлого года. Рост экспорта произошел за счет увеличения поставок нефтепродуктов на 220 тыс. баррелей в сутки и нефти - на 250 тыс. баррелей в сутки.

Общий объем поставок в сентябре превысил показатель сентября 2022 года на 100 тыс. баррелей в сутки. Основными покупателями российской нефти остаются Китай и Индия. В частности, экспорт в Китай вырос на 270 тыс. баррелей в сутки.

С марта Россия добровольно сокращает добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки до конца 2024 года. Кроме того, с августа страна уменьшила экспорт нефти, в сентябре — на 300 тыс. баррелей в сутки. При этом в сентябре добыча выросла на 10 тыс. баррелей в сутки к августу и составила 9,48 млн баррелей в сутки.

Недавно Саудовская Аравия пообещала сокращать добычу нефти столько, сколько потребуется.

Ранее МЭА допустила, что поставки газа из России в Евросоюз могут сократиться на 65%.