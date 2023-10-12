Новак заявил о трансформации газовой отрасли в России

Вице-премьер России Александр Новак в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что сейчас в РФ происходит глобальная диверсификация газовой отрасли.

Он назвал увеличение поставок на восток и развитие производства сжиженного природного газа вектором развития.

«У нас происходит глобальная диверсификация нашей газовой отрасли в настоящий момент», — сказал Новак.

11 октября Александр Новак сообщал, что Россия готова нарастить поставки нефтепродуктов в Саудовскую Аравию. Вице-премьер указывал, что Российская Федерация рассчитывает на взаимодействие отечественных компаний с Saudi Aramco в области искусственного интеллекта. В начале октября Россия и Саудовская Аравия продлили действие соглашения о добровольном сокращении добычи нефти.

До этого Александр Новак в кулуарах РЭН заявлял, что российское правительство пока не рассматривает повышение налоговой нагрузки на нефтяную отрасль для того, чтобы компенсировать дополнительные расходы бюджета на корректировку демпфирующего механизма.

Ранее ЦБ назвал факторы, мешающие укреплению рубля.