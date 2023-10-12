Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Новак заявил о трансформации газовой отрасли в России

Новак: газовая отрасль в России переживает глобальную трансформацию

close
100%
Мурад Оруджев/РИА Новости

Вице-премьер России Александр Новак в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что сейчас в РФ происходит глобальная диверсификация газовой отрасли.

Он назвал увеличение поставок на восток и развитие производства сжиженного природного газа вектором развития.

«У нас происходит глобальная диверсификация нашей газовой отрасли в настоящий момент», — сказал Новак.

11 октября Александр Новак сообщал, что Россия готова нарастить поставки нефтепродуктов в Саудовскую Аравию. Вице-премьер указывал, что Российская Федерация рассчитывает на взаимодействие отечественных компаний с Saudi Aramco в области искусственного интеллекта. В начале октября Россия и Саудовская Аравия продлили действие соглашения о добровольном сокращении добычи нефти.

До этого Александр Новак в кулуарах РЭН заявлял, что российское правительство пока не рассматривает повышение налоговой нагрузки на нефтяную отрасль для того, чтобы компенсировать дополнительные расходы бюджета на корректировку демпфирующего механизма.

Ранее ЦБ назвал факторы, мешающие укреплению рубля.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий