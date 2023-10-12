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Экспорт украинского зерна упал более чем вдвое

Экспорт зерна с Украины сократился в 2,3 раза

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Andrew Kravchenko/AP

Украина сократила поставки зерна на мировые рынки в сентябре в 2,3 раза по сравнению с прошлым годом, что привело к упадку доходов от экспорта на 2,8 раза, согласно данным украинского Минсельхоза и таможни, на которых основываются расчеты РИА Новости. Ранее было отмечено, что в июле после прекращения зерновой сделки поставки кукурузы, пшеницы и ячменя с Украины снизились на 38% по сравнению с предыдущим месяцем, а в августе — еще на 2%.

В сентябре объемы экспорта продолжили падать, снизившись на 10% по сравнению с августом, до 2 миллионов тонн. Годовой показатель сократился в 2,3 раза. Стоимость экспорта зерна также резко упала на 13% за месяц и в 2,8 раза за год, до 335,5 миллиона долларов.

Сокращение объемов экспорта в основном затронуло порты, где отгрузка уменьшилась на 14%, до 1,4 миллиона тонн. Экспорт через паромы сократился в 2,4 раза, до 37 тысяч тонн, а через фуры — в 1,5 раза, до 63 тысяч тонн. Единственным ростом может похвастаться железная дорога, через которую поставки выросли на 14%, до 555 тысяч тонн.

Второй месяц подряд основным экспортируемым зерном с Украины стала пшеница, объем которой составил 1,3 миллиона тонн.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил в соцсетях, что в стране грядет волна банкротства агропроизводителей. Политик отметил, что в зоне риска банкротства могут оказаться агрокомпании на юге, севере и востоке, которые удалены от западных границ. При этом, по его словам, не в лучшей ситуации и центр Украины.

Ранее МИД РФ сообщил о завершении переговоров по переработке 1 млн т зерна в Турции.

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