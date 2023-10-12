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Алкогольные компании в РФ просят повысить минимальную стоимость водки

«Ъ»: минимальная стоимость водки в РФ может вырасти до 301 руб. за 0,5 л

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Варвара Гертье/РИА «Новости»

Российские алкогольные компании просят правительство поднять минимальные цены на водку с 2024 года на 7%, до 301 руб. за бутылку 0,5 л в рознице. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на обращение Союза производителей алкогольной продукции, направленное главе Минфина РФ Антону Силуанову.

Производители предлагают повысить минимальные отпускные цены предлагается повысить с 229 руб. до 243 руб., в оптовом звене — с 238 руб. до 253 руб., в рознице — с 281 руб. до 301 руб. за бутылку 0,5 л.

Такую необходимость они объясняют растущими акцизами (с 2024 года акциз повышается на 5%, до 128,6 руб. на бутылку 0,5 л), а также увеличение стоимости импортных укупорочных средств, тары и ингредиентов из-за девальвации рубля и рост затрат на логистику.

Как считают эксперты, преодоление отметки в 300 руб. может оказаться заметным для части потребителей и привести к стагнации рынка.

В Минфине изданию сообщили, что обращение рассматривается. По словам два источников «Ъ» в отрасли, предложение производителей алкоголя будет поддержано.

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