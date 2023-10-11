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Стало известно, насколько увеличились в РФ доходы турбизнеса в 2023 году

ТАСС: доходы турбизнеса в России выросли в 1,5 раза с докризисного уровня

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Доходы российской туротрасли выросли в 1,5 раза по сравнению с докризисным 2019 годом. Об этом сообщает ТАСС.

Замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков, сказал, что это свидетельствует не только о восстановлении турпотока внутри страны, но и о готовности россиян больше тратить на отдых благодаря повышению уровня сервиса.

Он добавил, что на фоне растущего спроса компании активно инвестируют в развитие инфраструктуры. В 2022 году инвестиции в туризм выросли на 36%, а за полгода 2023-го — на 23%. Также на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос ввод гостиничных номеров. Это говорит о поддержке спроса со стороны бизнеса, отметил замминистра.

На прошлой неделе власти Таиландаhttp://www.gazeta.ru/social/news/2023/10/04/21428599.shtml выразили разочарование в том, что после пандемии иностранные туристы стали тратить меньше денег, несмотря на увеличение турпотока. По данным статистической службы за половину 2023 года Таиланд посетило около 1 млн россиян.

Ранее Названо было названо самое популярное направление для путешествий из России зимой.

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