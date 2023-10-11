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В Красноярске открылся центр подбора персонала проекта «Восток Ойл»

В Сибири ищут кадры для проекта «Восток Ойл»

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Пресс-служба «Роснефти»

Компания «РН-Ванкор», предприятие нефтегазодобывающего комплекса «Роснефти», открыла в Красноярске центр подбора персонала для проекта «Восток Ойл». Об этом сообщила пресс-служба «Роснефти».

В центре соискатели могут узнать об условиях работы и проживания на объектах Ванкорского и Паяйхского кластеров, о требованиях к профессиональным компетенциям, возможностях для карьерного роста, а также пройти собеседование с представителями кадровой службы.

В «Роснефти» отмечают, что для реализации на севере Красноярского края масштабного проекта «Восток Ойл» открыто 10 тыс. вакансий по ключевым направлениям нефтегазовой отрасли. Предприятию нужны как инженерно-технические кадры, так и квалифицированные рабочие. Для освоения новых нефтедобывающих активов компании также требуются водители, стропальщики, машинисты, слесари, мотористы и другие специалисты.

В «РН-Ванкор» сообщили, что для привлечения кадров компания проводит ярмарки вакансий во многих регионах России. На подобных мероприятиях каждый соискатель может пройти собеседование не только с представителем кадровой службы, но и непосредственно с профильными специалистами предприятия.

Также в компании рассказали, что для высококвалифицированных и инициативных сотрудников «РН-Ванкор» предоставляет широкие возможности карьерного роста и развития, на предприятии действует программа управленческого кадрового резерва, направленная на выявление и развитие талантливых работников для максимального использования их потенциала.

Кроме того, для персонала действует соцпакет, программы ипотечного кредитования, санаторно-курортного оздоровления, поддержки материнства и детства и т.д.

Напомним, реализация проекта «Восток Ойл» началась в 2020 году. В настоящее время на севере Красноярского края ведется масштабное строительство нефтедобывающей инфраструктуры проекта, в том числе уникального трубопровода протяженностью порядка 770 км. По нему товарная нефть «Восток Ойл» будет доставляться в порт «Бухта Север» — глобальный транспортный хаб, имеющий стратегическое значение для развития Северного морского пути.

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