Минфин рассказал, как будет контролировать онлайн-продажу алкоголя

Минфин РФ намерен регулировать онлайн-торговлю алкогольной продукцией по аналогии с продажами в обычных магазинах. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на статс-секретаря ведомства Алексея Сазанова.

По его словам, при доставке алкоголя курьер должен будет потребовать от покупателя паспорт, как это происходит в офлайн-магазинах. Это необходимо для контроля соблюдения возрастных ограничений на покупку спиртного.

Минфин ведет дискуссию по этому вопросу с Минздравом. Финансовое ведомство хочет легализовать онлайн-продажу алкоголя, чтобы вывести ее из тени. Однако Минздрав опасается роста доступности алкоголя, в том числе для подростков.

По словам Сазанова, если от бизнеса поступят предложения по онлайн-торговле табачными изделиями, Минфин так же планирует запросить мнение Минздрава на этот счет.

В начале октября Минздрав РФ не поддержал Минфин в вопросе легализации онлайн-торговли алкоголем.

Ранее россиян предупредили о крайней опасности онлайн-продажи алкоголя.