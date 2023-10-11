Газопровод Balticconnector запустят не раньше апреля 2024 года

Газопровод Balticconnector между Финляндией и Эстонией, который был поврежден, будет введен в эксплуатацию не раньше апреля 2024 года. Об этом сообщает оператор Gasgrid Finland.

«По предварительным экспертным оценкам можно предположить, что планирование ремонтных работ, мобилизация необходимого подводного оборудования и, собственно, ремонтные мероприятия, включая осмотр отремонтированного участка трубы и ввод в эксплуатацию, продлятся не менее пяти месяцев», — говорится в сообщении.

Отмечается, что передача газа по газопроводу между странами не осуществляется.

Ранее сообщалось, что повреждение газопровода Balticconnector приведет к росту цен на газ для Финляндии. По словам эксперта Андрея Лободы, без поставок по этому газопроводу осталась примерно треть финских потребителей. Однако страна может получать СПГ через плавучий терминал, в том числе российский. Лобода отметил, что заменить выпавшие объемы по Balticconnector несложно, но уже по более высоким ценам. Вчера стоимость газа в Европе превысила $500 за 1 тыс. кубометров.

Ранее в Кремле высоко оценили результаты в российской энергетике.